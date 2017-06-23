Лучшие сказители Псковщины состязаются в конкурсе в Пушкиногорье

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.06.2017 11:26

Сказители со всей области сегодня соберутся в Пушкиногорье. В деревне Бугрово пройдет традиционный областной конкурс псковских сказок. В этом году в нём примут участие больше двадцати рассказчиков. Любители устного народного творчества, собиратели фольклора, театральные коллективы представят сказки Пушкина и истории, записанные в местных деревнях. Лауреаты конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками.

Татьяна Борисова