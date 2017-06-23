logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Лучшие сказители Псковщины состязаются в конкурсе в Пушкиногорье

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.06.2017 11:26

Сказители со всей области сегодня соберутся в Пушкиногорье. В деревне Бугрово пройдет традиционный областной конкурс псковских сказок. В этом году в нём примут участие больше двадцати рассказчиков. Любители устного народного творчества, собиратели фольклора, театральные коллективы представят сказки Пушкина и истории, записанные в местных деревнях. Лауреаты конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками.

Татьяна Борисова

SocButtons v1.5

Новости

Витрум
соавтор
Хлебосол
Авто-трэвл
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк
Kinza
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2