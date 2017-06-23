Более тысячи жителей Псковской области примут сегодня участие в праздновании Олимпийского дня

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.06.2017 11:20

Псковская область примет участие в борьбе за звание «Флагман Олимпийской страны». Им станет регион, который обеспечит наибольшее количество участников Всероссийского Олимпийского дня, который проходит сегодня. В нашей области больше тысячи человек выйдут на стадионы.

На «Машиностроителе» будут состязаться легкоатлеты, возле Городского молодёжного центра состоится товарищеская встреча по футболу, волейболу и настольному теннису. Недельным Чемпионатом Псковского района по футболу среди мужских команд отмечают Олимпийский день в Писковичах. А в Великих Луках сразятся пляжные волейболисты. Два участника Олимпийского дня из региона-победителя поедут в качестве волонтёров на Олимпийские игры в Корею в феврале будущего года.

Татьяна Борисова

