logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

В свете грандиозного спортивного события ‒ Кубка конфедераций-2017 ‒ говорим о футболе. Слушайте в «Шоу вежливых людей» на радиостанции "Маяк-Псков" с 17.05

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 22.06.2017 18:12

В свете грандиозного спортивного события ‒ Кубка конфедераций-2017 ‒ говорим о футболе. Слушайте в «Шоу вежливых людей» на радиостанции В эти летние дни Россия живет футболом. В нашей стране проводится Кубок конфедераций. На футбольных полях четырех городов играют лучшие сборные мира. Участвует в Кубке и футбольная сборная России.

Каковы шансы россиян на выход из группы? Влияет ли проведение футбольных соревнований высочайшего уровня на популярность этого вида спорта? Как обстоят дела с футболом ‒ дворовым и профессиональным ‒ в Псковской области? На эти и другие вопросы ответим в «Шоу вежливых людей».

Слушайте завтра (23 июня) на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05. Присоединяйтесь к нам по телефону прямого эфира 66-27-47.

SocButtons v1.5

Новости

Россия 1
Хлебосол
соавтор
Россия 24
Витрум
Авто-трэвл
Kinza
Радио России Радио Маяк
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2