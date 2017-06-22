Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 18:12

В эти летние дни Россия живет футболом. В нашей стране проводится Кубок конфедераций. На футбольных полях четырех городов играют лучшие сборные мира. Участвует в Кубке и футбольная сборная России.

Каковы шансы россиян на выход из группы? Влияет ли проведение футбольных соревнований высочайшего уровня на популярность этого вида спорта? Как обстоят дела с футболом ‒ дворовым и профессиональным ‒ в Псковской области? На эти и другие вопросы ответим в «Шоу вежливых людей».

Слушайте завтра (23 июня) на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05. Присоединяйтесь к нам по телефону прямого эфира 66-27-47.