В эти летние дни Россия живет футболом. В нашей стране проводится Кубок конфедераций. На футбольных полях четырех городов играют лучшие сборные мира. Участвует в Кубке и футбольная сборная России.
Каковы шансы россиян на выход из группы? Влияет ли проведение футбольных соревнований высочайшего уровня на популярность этого вида спорта? Как обстоят дела с футболом ‒ дворовым и профессиональным ‒ в Псковской области? На эти и другие вопросы ответим в «Шоу вежливых людей».
Слушайте завтра (23 июня) на радиостанции «Маяк-Псков» с 17.05. Присоединяйтесь к нам по телефону прямого эфира 66-27-47.
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Июнь 2017
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