Псковский «Электрон» сохранит функции спортивного стадиона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 17:37

Псковский "Электрон" останется стадионом. Сегодня группа Вконтакте «Защитим стадион "Электрон"» разместила информацию, согласно которой спортивный объект сохранит свой функционал. «Два года упорной борьбы за сохранение территории стадиона от застройки дали положительный результат. В результате наших совместных активных действий достигнуто решение о сохранении и расширении функциональной зоны рекреационного и спортивного назначения в границах стадиона «Электрон», - сообщается в группе.

Как подтвердили в городской администрации, собственнику стадиона отказано в перезонировании земельных участков.

Алина Толкачева