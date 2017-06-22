Псковские пограничники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 17:39

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили сегодня псковские пограничники. В деревне Кобылье Городище Гдовского района прошли заупокойная лития и траурный митинг. Здесь у берегов Чудского озера находятся братское захоронение советских воинов-освободителей района и памятник младшему лейтенанту Николаю Красильникову - начальнику восьмой пограничной заставы.

В сорок первом году он вместе с несколькими бойцами принял неравный бой с фашистским десантом. В этой схватке советские солдаты погибли, однако продвижение врага удалось приостановить. Памятник Николаю Красильникову был установлен здесь в две тысячи восьмом году. Сегодня пограничники и местные жители возложили к нему цветы.

После траурного митинга местный поисковый отряд "Неизвестный солдат" представил предметы военного времени, которые они нашли в ходе экспедиции в Пыталовский район. Неподалёку от деревни Родовое в сорок первом году находилась погранзастава. Поисковики на этом ныне заброшенном месте обнаружили несколько строений и предметов военного быта. Все эти вещи будут переданы в музей Пограничного управления.

Виктория Писукова

