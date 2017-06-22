Сегодня, в День памяти и скорби, в Пскове и Великих Луках прошли торжественные митинги

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 20:17

Сегодня в России день памяти и скорби. Это одна из самых печальных дат в нашей истории. Семьдесят шесть лет назад началась Великая Отечественная война. Почтить память павших в центре Пскова сегодня собрались десятки горожан. К памятному знаку первым жертвам фашистской оккупации возложили гирлянду Воинской славы и цветы. В Великих Луках митинг прошёл на воинском мемориальном захоронении. Двадцать второго июня здесь всегда появляются венки и живые цветы.

Татьяна Борисова

