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Жители Завокзалья пожаловались на плохое состояние местных дорог

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.06.2017 17:05

В Пскове в этом сезоне запланирован ямочный ремонт на улицах Рельсовой и Железнодорожной. Об этом сообщил сегодня на губернаторском приеме граждан глава администрации города Игорь Калашников. Жители Завокзалья пожаловались на плохое состояние местных дорог. Кроме ямочного ремонта двух улиц, коммунальщики посыпят щебнем и прогрейдеруют Паровозный проезд. Андрей Турчак призвал включить указанные улицы в план капитального ремонта на следующий год .

 А главе комитета по здравоохранению Игорю Потапову глава региона поручил разобраться с оказанием в Пскове такой процедуры как остеосцинтиграфия. Это исследование скелета пока не делают в онкоцентре ‒ не работает аппарат. Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил уверенность, что в новом онкоцентре подобных проблем не возникнет. Но, отметил губернатор, пока аппарат в онкоцентре не заработал, необходимо, чтобы эта услуга оказывалась в областной больнице. При этом, подчеркнул глава региона, все, что нужно для закупки изотопов, должно быть обеспечено. А администрация области, в свою очередь, готова помочь, если нужно дополнительное финансирование.лорлог

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