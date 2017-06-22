Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 17:05

В Пскове в этом сезоне запланирован ямочный ремонт на улицах Рельсовой и Железнодорожной. Об этом сообщил сегодня на губернаторском приеме граждан глава администрации города Игорь Калашников. Жители Завокзалья пожаловались на плохое состояние местных дорог. Кроме ямочного ремонта двух улиц, коммунальщики посыпят щебнем и прогрейдеруют Паровозный проезд. Андрей Турчак призвал включить указанные улицы в план капитального ремонта на следующий год .

А главе комитета по здравоохранению Игорю Потапову глава региона поручил разобраться с оказанием в Пскове такой процедуры как остеосцинтиграфия. Это исследование скелета пока не делают в онкоцентре ‒ не работает аппарат. Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил уверенность, что в новом онкоцентре подобных проблем не возникнет. Но, отметил губернатор, пока аппарат в онкоцентре не заработал, необходимо, чтобы эта услуга оказывалась в областной больнице. При этом, подчеркнул глава региона, все, что нужно для закупки изотопов, должно быть обеспечено. А администрация области, в свою очередь, готова помочь, если нужно дополнительное финансирование.лорлог