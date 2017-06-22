Изменения в законодательстве об охоте обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 22 июня в 18.10

Минприроды подготовило поправки в закон "Об охоте". Если до этого «охотничий билет» был бессрочным и, чтобы стать его обладателем, достаточно было под роспись ознакомиться с требованиями «охотничьего минимума», то новый законопроект обяжет охотников-новичков сдавать теоретический экзамен, а срок использования «охотничьего билета» ограничит десятью годами.
Какая сейчас обстановка в охотничьих угодьях, и нужны ли подобные изменения в законодательстве? Обсудим в программе «Постфактум».
Слушайте сегодня (22 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».
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