О русской народной музыке говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 23 июня с 7.20

Музыка. Русская, народная. Наша плясовая хороводная многим стилям и музыкальным направлениям дала жизнь и наполнила идеями. Как и чем живет сегодня она сама? Насколько популярна, и кто ее верные почитатели в Пскове и области?
Поговорим с художественным руководителем ансамбля «Сказ» Константином Абабковым и преподавателем Псковского областного колледжа искусств, солисткой-инструменталисткой ансамбля русской музыки «Псков» Ириной Ивановой.
Слушайте 23 июня с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 66-27-47
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Июнь 2017
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