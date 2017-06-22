О русской народной музыке говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 23 июня с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 16:02

Музыка. Русская, народная. Наша плясовая хороводная многим стилям и музыкальным направлениям дала жизнь и наполнила идеями. Как и чем живет сегодня она сама? Насколько популярна, и кто ее верные почитатели в Пскове и области?

Поговорим с художественным руководителем ансамбля «Сказ» Константином Абабковым и преподавателем Псковского областного колледжа искусств, солисткой-инструменталисткой ансамбля русской музыки «Псков» Ириной Ивановой.

Слушайте 23 июня с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 66-27-47