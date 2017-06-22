Старинный рецепт русского пряника – в программе «Рецепты из котла» на радиостанции «Маяк-Псков» во вторник, 27 июня

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 15:19

Самый настоящий русский пряник ‒ такой подарок преподнесли создатели проекта «Пряник "Витязь"» команде радиостанции «Маяк-Псков». Это вкуснейшее лакомство приготовлено по старинному рецепту, в лучших традициях русского средневековья. А чтобы научиться готовить этот кулинарный шедевр, слушайте программу «Рецепты из котла» на радиостанции «Маяк-Псков» во вторник, 27 июня.

Анастасия Цепина