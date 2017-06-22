Какой путь нужно пройти, чтобы стать шеф-поваром? Корреспонденты ГТРК «Псков» продолжают изучать рабочие профессии

В Пскове постоянно появляются новые кафе и рестораны, а вместе с ними и новые рабочие места. Но, чтобы стать шеф-поваром, необходимо пройти длинный путь, который не заканчивается получением диплома. Где в Пскове можно получить профессию повара и чем ресторанные блюда отличаются от домашних, узнала Дина Перевозчикова. Своими наблюдениями она поделится с вами в эту субботу в программе «В чужом деле».
Это – ресторан глазами посетителей, а это – глазами нашей съемочной группы. Обычный рабочий день на кухне. Официант сообщает о заказе, и каждый сразу принимается за свою работу. Все роли распределены, никаких заминок, несколько минут, и блюда готовы.
Одно из учебных заведений в Пскове, где можно получить профессию повара, - Агротехнический колледж. Обучение длится четыре года, но уже после второго курса студенты получают свидетельство о том, что они имеют рабочую профессию повара. С будущим местом работы, как правило, определяются уже после летней практики. Ребята получают профессиональный опыт, а предприятия выбирают для себя лучших специалистов.
На базе одного из лучших ресторанов Пскова Настя не просто практиковалась, - готовилась к участию в конкурсе «WorldSkills». Прошла региональный этап, и заняла в итоге четвертое место, что уже большая заслуга. «WorldSkills» - самый популярный российский конкурс для будущих специалистов рабочих профессий.
С дипломом повара или технолога проблем с трудоустройством не будет, уверены в Арготехническом колледже. Их выпускники работают во многих псковских кафе и ресторанах.
Дина Перевозчикова, Юрий Ильин
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Июнь 2017
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