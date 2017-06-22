В Псковской области пройдут мероприятия в честь скорбной годовщины начала Великой Отечественной войны

Сегодня День памяти и скорби. Семьдесят шесть лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. В области, как и по всей стране, в этот день пройдёт череда памятных мероприятий и акций. На площади Победы в Пскове в полдень к Могиле Неизвестного Солдата возложат гирлянду воинской славы и совершат заупокойную литию.
Памятный митинг пройдёт и в Великих Луках. В Себежском районе сегодня торжественно перезахоронят останки бойцов. А накануне у монумента Неизвестному солдату псковские полицейские провели акцию "Завтра была война". В ней принял участие личный состав Управления МВД по Псковской области, ветераны ведомства. Сотрудники возложили цветы к памятнику и зажгли свечи. Такая акция проходит по всей стране. Псковские правоохранители присоединяются к ней ежегодно. В этом году возложить цветы и зажечь свечи вместе с ними пришли сотрудники отдела Росгвардии.
Иван Павлов
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2