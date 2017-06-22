logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости > Вести-Псков

В Псковской области пройдут мероприятия в честь скорбной годовщины начала Великой Отечественной войны

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 22.06.2017 12:16

Сегодня День памяти и скорби. Семьдесят шесть лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. В области, как и по всей стране, в этот день пройдёт череда памятных мероприятий и акций. На площади Победы в Пскове в полдень к Могиле Неизвестного Солдата возложат гирлянду воинской славы и совершат заупокойную литию.

Памятный митинг пройдёт и в Великих Луках. В Себежском районе сегодня торжественно перезахоронят останки бойцов. А накануне у монумента Неизвестному солдату псковские полицейские провели акцию "Завтра была война". В ней принял участие личный состав Управления МВД по Псковской области, ветераны ведомства. Сотрудники возложили цветы к памятнику и зажгли свечи. Такая акция проходит по всей стране. Псковские правоохранители присоединяются к ней ежегодно. В этом году возложить цветы и зажечь свечи вместе с ними пришли сотрудники отдела Росгвардии.

Иван Павлов

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

соавтор
Авто-трэвл
Россия 1
Kinza
Хлебосол
Витрум
Радио России Радио Маяк
Россия 24
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2