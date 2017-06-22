Около шестисот миллионов рублей поступит в Псковскую область из федеральной казны на зарплату бюджетников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 11:53

Около шестисот миллионов рублей направят в область из федеральной казны на исполнение "майских" указов президента. Средства должны пойти на зарплату бюджетников. Такое решение было принято по итогам встречи губернатора Андрея Турчака и министра финансов Антона Силуанова. Кроме того, на обслуживание госдолга и выполнение приоритетных социальных задач регион получит дополнительный бюджетный кредит в размере более полумиллиарда рублей.

Надежда Прыгина