Около шестисот миллионов рублей поступит в Псковскую область из федеральной казны на зарплату бюджетников

Около шестисот миллионов рублей направят в область из федеральной казны на исполнение "майских" указов президента. Средства должны пойти на зарплату бюджетников. Такое решение было принято по итогам встречи губернатора Андрея Турчака и министра финансов Антона Силуанова. Кроме того, на обслуживание госдолга и выполнение приоритетных социальных задач регион получит дополнительный бюджетный кредит в размере более полумиллиарда рублей.
Надежда Прыгина
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Июнь 2017
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