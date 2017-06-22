Партия контрабандных сигарет задержана в Псковской области на границе с Латвией

Крупная партия контрабандной табачной продукции задержана в Псковской области на границе с Латвией. Тысячи пачек сигарет обнаружили сотрудники Погрануправления и Псковской таможни при досмотре вагонов железнодорожного состава. Сигареты были спрятаны под минеральными удобрениями.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам сотрудников Погрануправления, это уже третья крупная партия табака, задержанная в регионе с начала года. До этого сигареты находили в вагонах с углём.
АЛЕКСАНДР МУЗЫКА, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В результате проведенного досмотра в указанных вагонах выявлены двадцать четыре тысячи пачек контрабандных сигарет, приблизительной стоимостью около одного миллиона рублей. Выявленные табачные изделия, в соответствии с законодательством РФ переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и принятия правового решения.
Наталья Барарь
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