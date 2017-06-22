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Спортсмены сборных области будут получать стипендии

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.06.2017 11:32

По пятнадцать тысяч рублей ежемесячно в течение года. Их тренеры - по пять тысяч рублей. Нововведение коснётся членов сборных области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Рассказали в пресс-службе областной администрации. Сейчас такое поощрение в регионе получают пятнадцать человек. После принятия постановления количество стипендиатов увеличится. В бюджете на это заложено пять миллионов рублей.

Надежда Прыгина

 

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