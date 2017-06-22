В Пскове прошел мастер-класс московского художника по вырезанию узоров из бумаги

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 11:24

Псковичи смогли на практике познакомиться с древним искусством вырезания из бумаги. В Центре народного творчества московский художник Олеся Осипова провела мастер-класс "Семь священных растений Израиля". Его участники получили возможность освоить еврейскую традицию вырезания узоров из бумаги, одну из самых старинных и распространённых техник.

В древней еврейской технике вырезания из бумаги действуют свои строгие правила. У рисунка обязательно есть рамки, тонкие элементы должны чередоваться с плотными, а чтобы узор держался, не следует делать крупных прорезей. Всё это московский художник Олеся Осипова объясняет на своём мастер-классе. Освоить за час старинное мастерство, конечно, не получится. Но зато вполне можно расширить свой кругозор и заодно навсегда влюбиться в это своеобразное искусство.

На первый взгляд вырезать узор из бумаги не сложно, однако это обманчивая простота. Настоящее рейзеле, еврейское искусство резьбы, очень изящно и символично. Каждый узор имеет своё значение, обычно такие рисунки были приурочены к народным праздникам.

Сама Олеся Осипова занимается вырезанием из бумаги всего несколько лет. Однако прониклась этим искусством и даже организовала в Москве международный фестиваль "Рейзеле". На нём состоялась выставка работ мастеров-вырезальщиков из России, Белоруссии, Украины и Литвы. Сейчас экспонаты приехали в Псков - выставка открылась в Центре народного творчества.

Познакомиться с эксклюзивными бумажными картинами псковичи могут до конца июля.

Виктория Писукова, Тигран Гаспарян