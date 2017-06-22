Царевна «на лабутенах» и другие «затеи сельской остроты»: в Бугрово проходит фестиваль любительских театров

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.06.2017 11:15

В Пушкиногорском районе идёт фестиваль любительских театров "Затея сельской остроты". Более тридцати коллективов привезли свои спектакли, которые исполняют в пушкинской деревне Бугрово.

Свекольные блинчики с крыжовенным вареньем, моченые яблоки и клюква в сахаре. Так начинается каждый день фестиваля - коллективы готовят короткий перфоманс на тему «Любимая еда Пушкина». Это и блюда пушкинского времени и яства, которые поэт упоминал в своих произведениях. Открыл фестиваль спектакль "Как Иван на царской дочери женился" Дедовичского театра "Экспромт".

Эту авторскую пьесу для спектакля написала руководитель коллектива Татьяна Бабушкина. Получился микс традиций и современности. Герои часто прибегают к диалекту, царевна ходит в «лабутенах», а крестьянский сын Иван хочет поехать на войну и согласен на медаль.

Всего в программе фестиваля более тридцати спектаклей. Это постановки пьес и сказок, современных и классических авторов. Коллективы из районов ставят Пушкина и Шварца, Усачева и Маршака и даже Ероху Плутанского - жителя деревни Плутаны Опочецкого района, сказка которого была записала фольклористами еще в девятнадцатом веке.

Отдельный день организаторы отвели под конкурс сказителей. Двадцать пять рассказчиков соревнуются в знании и интерпретации современных, авторских и народных произведений.

Конкурс сказителей состоится завтра и завершит программу фестиваля, а лучших затейников жюри назовет в выходные.

Иван Павлов, Юрий Ильин