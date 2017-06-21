Почему Гитлер был уверен в победе над Советским Союзом? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 22 июня с 7.20

22 июня 1941 года началась война с гитлеровской Германией. Фюрер, понимая, что Советский Союз – серьезный противник, не сразу решился на агрессию. И все же в июне 1941 года он атакует нашу страну с целью провести короткую победоносную войну. Почему Гитлер уверился в победе?
Обсудим эту тему 22 июня в программе «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» с доцентом кафедры всеобщей истории и регионоведения исторического факультета Псковского университета Татьяной Хришкевич.
Слушайте 22 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47
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