logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости > Вести-Псков

Вода и песок псковских и великолукских пляжей соответствуют санитарным нормам

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 21.06.2017 17:43

Об этом сегодня сообщили специалисты Роспотребнадзора по Псковской области. Воду на исследование отбирают два раза в месяц, в летних лагерях вода и песок исследуются перед каждой сменой. Неудовлетворительные результаты анализов были выявлены лишь в Крупейском озере в Пустошкинском районе. Об этом ведомство проинформировало администрацию муниципалитета.

Алина Толкачева

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Радио России Радио Маяк
Авто-трэвл
Россия 1
Хлебосол
Витрум
Россия 24
соавтор
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2