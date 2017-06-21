Вода и песок псковских и великолукских пляжей соответствуют санитарным нормам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 17:43

Об этом сегодня сообщили специалисты Роспотребнадзора по Псковской области. Воду на исследование отбирают два раза в месяц, в летних лагерях вода и песок исследуются перед каждой сменой. Неудовлетворительные результаты анализов были выявлены лишь в Крупейском озере в Пустошкинском районе. Об этом ведомство проинформировало администрацию муниципалитета.

Алина Толкачева