В прошедшем отопительном сезоне в Псковской области аварийность снизилась в полтора раза

Количество аварийных ситуаций в прошедшем отопительном сезоне снизилось в полтора раза по сравнению с позапрошлым. О таких итогах сезона рассказали представители Комитета по делам ЖКХ и строительства области на заседании одноименной комиссии. Прошедший сезон был необычно длинным - двести сорок дней, обычно дней на двадцать-тридцать меньше.
По рейтингу Комитета лучше всех с отоплением справились в Палкинском, Бежаницком и Печорском районах. Это значит, что в них было меньше всего аварий, долгов и жалоб жителей, вовремя запасено топливо и подготовлены котельные. Аутсайдеры - Дедовичи, Дно и Невель. После первого июля администрация региона выделит средства на подготовку к следующему сезону. А предприятия ЖКХ планируют активно взыскивать долги по отоплению с неплательщиков. Таковых в нашей области восемь тысяч. Коммунальщики будут выходить в рейды вместе с приставами и публиковать фамилии должников в СМИ.
Иван Павлов
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