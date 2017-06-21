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О взыскании долгов с алиментщиков говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 21 июня в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.06.2017 16:19

О взыскании долгов с алиментщиков говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 21 июня в 18.10Сегодня глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила о необходимости создать в стране государственный алиментный фонд, чтобы дети в неполных семьях не оставались без должной материальной поддержки. По её словам, такой проект поможет ускорить процесс взыскания долгов с алиментщиков.

О ситуации с взысканием алиментов в Псковской области говорим в программе «Постфактум». Слушайте сегодня (21 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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