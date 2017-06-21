О взыскании долгов с алиментщиков говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 21 июня в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 16:19

Сегодня глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила о необходимости создать в стране государственный алиментный фонд, чтобы дети в неполных семьях не оставались без должной материальной поддержки. По её словам, такой проект поможет ускорить процесс взыскания долгов с алиментщиков.

О ситуации с взысканием алиментов в Псковской области говорим в программе «Постфактум». Слушайте сегодня (21 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».