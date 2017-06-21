Сотрудники псковской ГИБДД проверили водителей междугородних автобусов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 15:30

Правила перевозки пассажиров в междугородних автобусах проверили сегодня сотрудники ГИБДД. В первую очередь полиция проверяла наличие документов у водителей: путевых листов и водительских прав. Удостоверения должны быть не только соответствующей категории, но и получены именно в России. С первого июня вступил в силу закон, по которому водители с иностранными правами больше не могут перевозить пассажиров.

Проверки автобусов ГИБДД проводит регулярно и зачастую выявляет нарушения. Чаще всего это отсутствие или неисправность ремней безопасности и отсутствие документов у шофёра.

Виктория Писукова



