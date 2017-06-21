Сотрудники псковской ГИБДД проверили водителей междугородних автобусов

Правила перевозки пассажиров в междугородних автобусах проверили сегодня сотрудники ГИБДД. В первую очередь полиция проверяла наличие документов у водителей: путевых листов и водительских прав. Удостоверения должны быть не только соответствующей категории, но и получены именно в России. С первого июня вступил в силу закон, по которому водители с иностранными правами больше не могут перевозить пассажиров.
Проверки автобусов ГИБДД проводит регулярно и зачастую выявляет нарушения. Чаще всего это отсутствие или неисправность ремней безопасности и отсутствие документов у шофёра.
Виктория Писукова
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Июнь 2017
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