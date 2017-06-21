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Андрей Царев получил пост в новом составе Общественной палаты России

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.06.2017 15:27

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв будет курировать вопросы развития некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО в новом составе Общественной палаты России.

До этого он работал в комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. Принимал участие в разработке федеральных общеобразовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Андрей Царёв уже больше двадцати лет работает с детьми с тяжёлыми нарушениями развития, которые раньше считались необучаемыми. Специально для этого при Центре лечебной педагогики созданы интеграционные мастерские.

Татьяна Борисова

 

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