Андрей Царев получил пост в новом составе Общественной палаты России

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв будет курировать вопросы развития некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО в новом составе Общественной палаты России.
До этого он работал в комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан. Принимал участие в разработке федеральных общеобразовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Андрей Царёв уже больше двадцати лет работает с детьми с тяжёлыми нарушениями развития, которые раньше считались необучаемыми. Специально для этого при Центре лечебной педагогики созданы интеграционные мастерские.
Татьяна Борисова
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