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Воспитанники Детской школы единоборств посадили в Пскове каштаны

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.06.2017 15:21

Каштаны посадили сегодня в центре Пскова воспитанники Детской школы единоборств номер один. Идея родилась внезапно, дети шли на экскурсию и увидели на аллее пустующее место. На нем когда-то росли тополя, потом их спилили, а взамен так ничего и не посадили. Саженцами и техникой юным озеленителям помог «Зеленхоз». Вместе со взрослыми дети посадили пять восьмилетних саженцев.

Наталья Барарь

 

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