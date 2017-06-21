Воспитанники Детской школы единоборств посадили в Пскове каштаны

Каштаны посадили сегодня в центре Пскова воспитанники Детской школы единоборств номер один. Идея родилась внезапно, дети шли на экскурсию и увидели на аллее пустующее место. На нем когда-то росли тополя, потом их спилили, а взамен так ничего и не посадили. Саженцами и техникой юным озеленителям помог «Зеленхоз». Вместе со взрослыми дети посадили пять восьмилетних саженцев.
Наталья Барарь
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Июнь 2017
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