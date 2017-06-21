Пскович Владимир Мелихов предложил провести Ганзу 2019 на понтонах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 12:54

Провести Ганзу 2019 года на понтонах - с таким предложением в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции "Маяк-Псков" выступил мастер добровольного творческого объединения «Потешкин двор», участник псковской делегации на 37-х Международных Ганзейских днях Владимир Мелихов.

Его идея заключается в том, чтобы в верховьях Псковы поставить понтонный мост, таким образом создав единую непрерывную площадку вокруг набережной Псковы. Владимир Мелихов добавил, что данный вариант облегчит работу полиции, а также даст возможность обойтись без перекрытия центральной части города.

Нина Витковская