Пскович Владимир Мелихов предложил провести Ганзу 2019 на понтонах

Провести Ганзу 2019 года на понтонах - с таким предложением в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции "Маяк-Псков" выступил мастер добровольного творческого объединения «Потешкин двор», участник псковской делегации на 37-х Международных Ганзейских днях Владимир Мелихов.
Его идея заключается в том, чтобы в верховьях Псковы поставить понтонный мост, таким образом создав единую непрерывную площадку вокруг набережной Псковы. Владимир Мелихов добавил, что данный вариант облегчит работу полиции, а также даст возможность обойтись без перекрытия центральной части города.
Нина Витковская
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Июнь 2017
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