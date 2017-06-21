В ночь с 21 на 22 июня в Пскове и Великих Луках пройдет акция «Свеча памяти»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 11:57

Жителей региона сегодня приглашают принять участие в акции "Свеча памяти". Она традиционно проходит в ночь с двадцать первого на двадцать второе июня, когда началась Великая Отечественная война. В девять часов вечера на площади Победы в Пскове и площади Ленина в Великих Луках пройдут траурные митинги, после чего зажгут свечи в память о тех, кто погиб на фронтах той войны.

В Пскове к акции присоединятся полицейские. У деревни Писковичи они возложат цветы к могиле Неизвестного солдата.

Татьяна Борисова