logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости > Вести-Псков

В ночь с 21 на 22 июня в Пскове и Великих Луках пройдет акция «Свеча памяти»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 21.06.2017 11:57

Жителей региона сегодня приглашают принять участие в акции "Свеча памяти". Она традиционно проходит в ночь с двадцать первого на двадцать второе июня, когда началась Великая Отечественная война. В девять часов вечера на площади Победы в Пскове и площади Ленина в Великих Луках пройдут траурные митинги, после чего зажгут свечи в память о тех, кто погиб на фронтах той войны.

В Пскове к акции присоединятся полицейские. У деревни Писковичи они возложат цветы к могиле Неизвестного солдата.

Татьяна Борисова

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Россия 1
Витрум
Россия 24
соавтор
Kinza
Радио России Радио Маяк
Хлебосол
Авто-трэвл
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2