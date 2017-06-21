В ночь с 21 на 22 июня в Пскове и Великих Луках пройдет акция «Свеча памяти»

Жителей региона сегодня приглашают принять участие в акции "Свеча памяти". Она традиционно проходит в ночь с двадцать первого на двадцать второе июня, когда началась Великая Отечественная война. В девять часов вечера на площади Победы в Пскове и площади Ленина в Великих Луках пройдут траурные митинги, после чего зажгут свечи в память о тех, кто погиб на фронтах той войны.
В Пскове к акции присоединятся полицейские. У деревни Писковичи они возложат цветы к могиле Неизвестного солдата.
Татьяна Борисова
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Июнь 2017
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