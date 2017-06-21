Первый в области сельскохозяйственный кооператив начал работу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 11:41

Первый в нашей области сельскохозяйственный кооператив в нашей области начал работу в Дедовичском районе. В СПК «Молочный двор» объединились более двадцати небольших предприятий - в основном производители и переработчики молока. Такие объединения активно поддерживает Министерство сельского хозяйства, а идея их создания была предложена Владимиром Путиным в одном из посланий Федеральному Собранию.

Иван Павлов, Иван Лопаев