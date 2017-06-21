logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости > Вести-Псков

Первый в области сельскохозяйственный кооператив начал работу

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 21.06.2017 11:41

Первый в нашей области сельскохозяйственный кооператив в нашей области начал работу в Дедовичском районе. В СПК «Молочный двор» объединились более двадцати небольших предприятий - в основном производители и переработчики молока. Такие объединения активно поддерживает Министерство сельского хозяйства, а идея их создания была предложена Владимиром Путиным в одном из посланий Федеральному Собранию.

Иван Павлов, Иван Лопаев

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Россия 1
Витрум
Россия 24
соавтор
Kinza
Радио России Радио Маяк
Хлебосол
Авто-трэвл
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2