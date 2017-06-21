Первый в области сельскохозяйственный кооператив начал работу

Первый в нашей области сельскохозяйственный кооператив в нашей области начал работу в Дедовичском районе. В СПК «Молочный двор» объединились более двадцати небольших предприятий - в основном производители и переработчики молока. Такие объединения активно поддерживает Министерство сельского хозяйства, а идея их создания была предложена Владимиром Путиным в одном из посланий Федеральному Собранию.
Иван Павлов, Иван Лопаев
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Июнь 2017
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