Названа причина смертельной аварии на ралли в Новосокольническом районе

Завершено расследование по факту столкновения спортивных автомобилей в Новосокольническом районе в мае этого года. Напомним, авария произошла на тестовых заездах перед ралли. Лоб в лоб врезались две гоночных легковушки. В результате ДТП один человек погиб, ещё трое получили серьёзные травмы. Выяснением всех обстоятельств происшествия занималась специальная комиссия.
Она пришла к выводу, что к столкновению автомобилей привела несогласованность действий судейской бригады, экипажей и членов команд из-за отсутствия регламента проведения тренировочных заездов. Если в ближайшее время не будут разработаны такие правила, автомобильные гонки в регионе проводится не будут.
Татьяна Борисова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2