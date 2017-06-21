Названа причина смертельной аварии на ралли в Новосокольническом районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 11:41

Завершено расследование по факту столкновения спортивных автомобилей в Новосокольническом районе в мае этого года. Напомним, авария произошла на тестовых заездах перед ралли. Лоб в лоб врезались две гоночных легковушки. В результате ДТП один человек погиб, ещё трое получили серьёзные травмы. Выяснением всех обстоятельств происшествия занималась специальная комиссия.

Она пришла к выводу, что к столкновению автомобилей привела несогласованность действий судейской бригады, экипажей и членов команд из-за отсутствия регламента проведения тренировочных заездов. Если в ближайшее время не будут разработаны такие правила, автомобильные гонки в регионе проводится не будут.

Татьяна Борисова