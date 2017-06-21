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В регионе проходит операция по выявлению и уничтожению наркотиков

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.06.2017 11:34

В регионе проходит операция "Мак". В течение месяца в области будут искать и уничтожать наркотики. Также сотрудники полиции будут проводить профилактические беседы с населением. В УМВД напоминают, обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщать в Управление по круглосуточному телефону доверия - (8112) 59-22-33.

Татьяна Борисова

 

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