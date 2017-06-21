Участница акции «Мой солдат Победы» Диана Бобкова рассказывает о судьбе прадеда

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 11:26

Сегодня герой нашей рубрики "Мой солдат Победы" - Пётр Игнатьев. О своём героическом родственнике рассказывает воспитанница центра "Патриот" Диана Бобкова.

ДИАНА БОБКОВА, ВОСПИТАННИЦА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА "ПАТРИОТ":

Мой прадед, Игнатьев Петр Дмитриевич, родился в Пскове в 1921 году. Он закончил гимназию, знал хорошо немецкий язык, стал председателем парторганизации. 22 июня 1941 года сообщили о нападении немецких войск на СССР, все военкоматы были переполнены, некоторых из мужчин не брали на фронт, а оставляли для подпольной работы в тылу врага. В Псковском районе такой тройкой стали Иван Киселев, Виктор Окатов и мой прадед - Петр Игнатьев, тогда ему было двадцать лет. Он устроился на работу охранником в немецкий штаб в деревне Середка Псковского района. В сентябре немцы перебрасывали под Ленинград новое оружие, но никто не знал какое, и для этого нужно было провести операцию по захвату документов и штаба, где работал Игнатьев. Под Псковом высадили десантную группу, все в немецкой форме, все знали немецкий язык. Ночью, когда дежурил Петр Игнатьев, разведгруппа подошла и при помощи его группа начала заменять немцев на русских солдат. Таким образом, пробрались к штабу. В составе группы был взломщик сейфа, они забрали документы и по лесу вернулись обратно. Таким образом получили нужную информацию. Естественно, немцы были неглупыми, они сразу поняли, кто организовал это и за тройкой охотились долго. Немцы нашли десятый разведбатальон, где состоял Петр Игнатьев, в блиндаж были брошены гранаты, Киселев погиб, а Окатов и Игнатьев, они выжили и двинулись на Берлин.

Иван Павлов