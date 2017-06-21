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Псковичка Наталья Евсеева вернулась из экспедиции «Люди мира»

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.06.2017 11:16

Псковичка Наталья Евсеева вернулась на родину из экспедиции "Люди мира". Вместе с группой россиян она совершила путешествие на автобусе из Москвы в Индию и обратно. Тем самым повторив путь известного путешественника Афанасия Никитина.

Этот кувшин Наталье Евсеевой подарили в Белуджистане - провинции Пакистана. В ее коллекции сувениров он соседствует с керамической чашкой из Исфахана, иранским мылом, набором спичек и сахара из всех стран экспедиции. Почти все - подарено гостеприимными жителями.
Конечная цель - штат Гоа. В этом туристическом месте участники провели три месяца - отдыхали от путешествия. Ведь это не только развлечение, но и испытание. Например, по Пакистану пришлось ехать в сопровождении полиции и ночевать в участках. Руководитель экспедиции, Наталья Евсеева, рассказывает, что в центральной Индии уже было сложно достать питьевую воду, молоко и хлеб.
Экспедиция "Люди мира" организовалась спонтанно. Идея принадлежит пермяку Алексею Поддубному. Он переоборудовал для путешествия обычный рейсовый автобус. С помощью соцсетей набрались девять человек. А Наталья придумала миссию экспедиции - за мир во всем мире. Всю дорогу жители разных стран расписывали автобус своими пожеланиями. Этот пакистанец написал "мир" арабской вязью.
Российские путешественники повторили путь экспедиции Афанасия Никитина - тверского купца, еще в пятнадцатом веке побывавшем в Индии и написавшем "Хождение за три моря". За двадцать пять лет до голландца Васко да Гамы, который считается первым европейцем, посетившем Индию. Россияне доехали до Ревданды - в этом городе есть стела в память о русском купце. Здесь он высадился на индийский берег пять с половиной веков назад.
Сейчас "Люди мира" планируют новую экспедицию. Маршрут пока не придумали, но точно планируют посетить Афганистан - страну, которая, наверное, больше всех в Средней Азии нуждается в мире.

Иван Павлов, Сергей Дьяков

 

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