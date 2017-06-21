Двое псковичей-паралимпийцев совершили прыжки с парашютом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.06.2017 11:09

Двое псковичей - паралимпийцев прыгнули с парашютом. Ребята приняли участие в программе Российского спортивного союза инвалидов "Небо открыто для всех". Пауэрлифтер Вера Курбанова и регбист Артем Ишин свои первые прыжки с высоты четыре тысячи метров совершили на базе лучшего центра парашютной подготовки в Подмосковье.

Отец Артема Ишина служил в ВДВ, поэтому молодой человек прыжками с парашютом грезил еще в детстве, но четыре года назад оказался в инвалидной коляске. И сейчас признается: приятно вдвойне, на такой экстрим не каждый здоровый человек согласится. Веру и Артема уговаривать долго не пришлось.

Центр парашютной подготовки в Пущино - лучший в России, поэтому ребята доверились опытным инструкторам и совершили свой первый прыжок с парашютом с высоты четыре тысячи метров в тандеме.

Инвалидную коляску ребята постоянно воспринимают как вызов и каждый раз доказывают себе, что нет ничего невозможного. Так что теперь в планах не только очередной прыжок с парашютом, но и полет на параплане.

Дина Перевозчикова, Юрий Ильин