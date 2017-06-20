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Какие проблемы волнуют псковскую молодежь? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 июня с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 22:19

Какие проблемы волнуют псковскую молодежь? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 июня с 7.20В Псковской области ведется работа над региональным законом о молодежной политике. О том, какие сегодня проблемы стоят перед молодежью, какую поддержку получает она от властей сегодня и какие есть перспективы, поговорим в программе «Стартовая площадка».

Гостями студии станут председатель Молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов Денис Матвеев и руководитель молодежного движения «Вечевой орден» Ольга Родина.

Слушайте 21 июня с 7:20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте свои вопросы нашим гостям.

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