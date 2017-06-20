Ковчег с частицами мощей Новомучеников и Исповедников Церкви Русской прибыл в Великие Луки

В Великие Луки сегодня прибыл ковчег с частицами мощей Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Святыню торжественно встретили в домовом храме Святителя Николая. В Великолукской епархии, таким образом, начались дни памяти, посвящённые столетию начала гонений на Русскую Православную Церковь.
В ковчеге находятся частицы мощей пятидесяти четырёх мучеников, пострадавших за веру. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Тихон, архиепископ Симферопольский Лука и другие.
Лариса Чурикова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2