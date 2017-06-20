Ковчег с частицами мощей Новомучеников и Исповедников Церкви Русской прибыл в Великие Луки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.06.2017 17:31

В Великие Луки сегодня прибыл ковчег с частицами мощей Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Святыню торжественно встретили в домовом храме Святителя Николая. В Великолукской епархии, таким образом, начались дни памяти, посвящённые столетию начала гонений на Русскую Православную Церковь.

В ковчеге находятся частицы мощей пятидесяти четырёх мучеников, пострадавших за веру. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Тихон, архиепископ Симферопольский Лука и другие.

Лариса Чурикова