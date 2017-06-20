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Какие вопросы были подняты сегодня на заседании администрации региона, обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 20 июня в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 16:40

Какие вопросы были подняты сегодня на заседании администрации региона, обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 20 июня в 18.10Сегодня состоялось заседание администрации Псковской области. Открывая совещание, губернатор Псковской области Андрей Турчак напомнил о прошедшей недавно «Прямой линии» с президентом. По словам губернатора, все вопросы, которые были заданы Владимиру Путину, также имеют отношение и к нашему региону.

Какие законы и инициативы были рассмотрены на заседании администрации региона, расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (20 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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