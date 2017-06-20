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Участница акции «Мой солдат победы» Лолита Боровкова рассказывает о героической судьбе своего прадеда

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 14:37

Каждый день наш телепроект "Мой солдат Победы" пополняется вашими новыми историями. Сегодня о своём героическом прадеде рассказывает воспитанница военно-патриотического клуба "Патриот" Лолита Боровкова.

ЛОЛИТА БОРОВКОВА, ВОСПИТАННИЦА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ПАТРИОТ":
Я никогда не видела своего прадедушку, он умер за тринадцать лет до моего рождения. Но о нем мне рассказывали моя мама и бабушка, это Михайлов Петр Васильевич, 1924 года рождения. Он родился и всю жизнь прожил в деревне Загорье Палкинского района Псковской области. Когда его призвали в армию в 1942 году, он попал в морскую пехоту и воевал в Мурманске. Воевать было трудно, он рассказывал, как ходили в атаки в холодной воде, он был ранен и пришел домой с осколками под лопаткой. Так с ними и умер. У него есть награды - орден «Отечественной войны», «За взятие Берлина» и орден «За боевые заслуги». Они до сих пор у нас хранятся. После войны он вернулся домой и работал в колхозе, в 1978 году у него случился инсульт и его парализовало и он умер после долгой болезни в 1988 году. Хоть я его никогда не видела, но память о нем и его ратном подвиге хранится в наших сердцах.

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