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Андрей Турчак призвал взять под контроль оплату труда бюджетников в районах

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 15:29

Взять под контроль оплату труда бюджетников в районах призвал сегодня чиновников на заседании администрации Псковской области губернатор Андрей Турчак. Особенно это касается заработной платы работников культуры и педагогов дополнительного образования. В апреле по сравнению с мартом зарплата была снижена в четырнадцати муниципальных образованиях. Хотя деньги заложены в полном объёме.

В связи с этим в ближайшее время в районах проведут проверку того, каким образом начисляется заработная плата бюджетникам. Андрей Турчак призвал также чиновников взять под контроль вопросы от псковичей, которые поступали на горячую линию с Владимиром Путиным. Кроме этого на заседании было принято решение продолжить в регионе патриотический проект «Архив. Живая память поколений». Он стартовал в апреле прошлого года. Для школьников были организованы многочисленные экскурсии, конкурсы и уроки мужества о Великой Отечественной войне. В проекте уже приняли участие около двух тысяч человек.

Наталья Барарь

 

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