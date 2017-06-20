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У Пенсионного фонда России появилось мобильное приложение

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 15:08

Воспользоваться услугами Пенсионного фонда России теперь можно с помощью смартфонов и планшетов. Сегодня в региональном отделении Фонда презентовали мобильное приложение. С его помощью можно записаться на приём, оформить обращение по интересующим вопросам, узнать состояние лицевого счёта, получить информацию о трудовом стаже и накопленных пенсионных баллах.

Также мобильное приложение позволяет следить за страховыми взносами работодателя, назначенными социальными выплатами, средствами материнского капитала. Чтобы установить бесплатное приложение на смартфон или планшет, необходимо пройти авторизацию на портале «госуслуги» и задать пинкод, с помощью которого можно будет открывать приложение.

Ирина Коваленко

 

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