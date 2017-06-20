В Псковском районе прошел выездной семинар аграриев

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.06.2017 12:40

Заготовка кормов в регионе началась в этом году позже, чем обычно. Выйти в поля раньше аграриям помешали холод и дожди. Тем не менее, к капризам погоды в сельском хозяйстве не привыкать. Накануне в Псковском районе провели выездной семинар, на котором руководители и специалисты сельхозпредприятий оценили работу друг друга и поделились опытом.

Ирина Коваленко