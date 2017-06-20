logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости

В Псковском районе прошел выездной семинар аграриев

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 12:40

Заготовка кормов в регионе началась в этом году позже, чем обычно. Выйти в поля раньше аграриям помешали холод и дожди. Тем не менее, к капризам погоды в сельском хозяйстве не привыкать. Накануне в Псковском районе провели выездной семинар, на котором руководители и специалисты сельхозпредприятий оценили работу друг друга и поделились опытом.

Ирина Коваленко

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Хлебосол
Радио России Радио Маяк
Россия 24
соавтор
Kinza
Витрум
Авто-трэвл
Россия 1
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2