Областная прокуратура предложила строить охраняемые стоянки и гаражные кооперативы

Областная прокуратура в целях профилактики правонарушений предложила властям принять меры по строительству охраняемых стоянок транспортных средств и гаражных кооперативов в Пскове. Сейчас многие псковичи оставляют свои автомобили у подъездов или под окнами дома. Такие машины привлекают внимание злоумышленников.
С начала года в областном центре, по данным полиции, произошло уже более тридцати краж и угонов транспортных средств. Также, областной прокурор предложил Псковскому Собранию депутатов принять меры по выделению при строительстве жилья дополнительных мест под гаражи и специализированные стоянки.
Виктория Парфенова
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Июнь 2017
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