Областная прокуратура предложила строить охраняемые стоянки и гаражные кооперативы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.06.2017 12:36

Областная прокуратура в целях профилактики правонарушений предложила властям принять меры по строительству охраняемых стоянок транспортных средств и гаражных кооперативов в Пскове. Сейчас многие псковичи оставляют свои автомобили у подъездов или под окнами дома. Такие машины привлекают внимание злоумышленников.

С начала года в областном центре, по данным полиции, произошло уже более тридцати краж и угонов транспортных средств. Также, областной прокурор предложил Псковскому Собранию депутатов принять меры по выделению при строительстве жилья дополнительных мест под гаражи и специализированные стоянки.

Виктория Парфенова