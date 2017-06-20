Завтра на сцене Псковского драматического театра состоится премьера спектакля «Усвятские шлемоносцы»

Завтра на сцене Псковского театра драмы премьера - спектакль по повести Евгения Носова "Усвятские шлемоносцы". Режиссёр Александр Кладько задействовал в постановке почти всю театральную труппу. Актёры перевоплотились в обычных сельских жителей Советского Союза. Только вот судьба этих героев трагична. На дворе канун двадцать второго июня сорок первого года, впереди война.
Иван Павлов, Виктория Писукова, Александр Калинин
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Июнь 2017
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