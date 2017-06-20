Завтра на сцене Псковского драматического театра состоится премьера спектакля «Усвятские шлемоносцы»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.06.2017 12:28

Завтра на сцене Псковского театра драмы премьера - спектакль по повести Евгения Носова "Усвятские шлемоносцы". Режиссёр Александр Кладько задействовал в постановке почти всю театральную труппу. Актёры перевоплотились в обычных сельских жителей Советского Союза. Только вот судьба этих героев трагична. На дворе канун двадцать второго июня сорок первого года, впереди война.

Иван Павлов, Виктория Писукова, Александр Калинин