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Завтра на сцене Псковского драматического театра состоится премьера спектакля «Усвятские шлемоносцы»

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 12:28

Завтра на сцене Псковского театра драмы премьера - спектакль по повести Евгения Носова "Усвятские шлемоносцы". Режиссёр Александр Кладько задействовал в постановке почти всю театральную труппу. Актёры перевоплотились в обычных сельских жителей Советского Союза. Только вот судьба этих героев трагична. На дворе канун двадцать второго июня сорок первого года, впереди война.

Иван Павлов, Виктория Писукова, Александр Калинин

 

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