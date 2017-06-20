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Псковичка привезла серебряную медаль с Международных соревнований по настольному теннису

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 12:00

Псковичка стала призёром Международных соревнований по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Александра Васильева взяла серебро в командных соревнованиях. Проходил турнир в Германии. Александра - мастер спорта по настольному теннису, призёр и многократная победительница чемпионатов нашей страны и Европы.

В День России её наградили нагрудным знаком "Горячее сердце".

Надежда Прыгина

 

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