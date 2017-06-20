logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости > Вести-Псков

Глава Пскова Иван Цецерский высоко оценил организацию Ганзейских дней в Нидерландах

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 20.06.2017 11:45

Глава Пскова Иван Цецерский высоко оценил организацию Ганзейских дней в НидерландахСегодня псковская делегация возвращается из голландского Кампена, где состоялись 37-е Международные Ганзейские дни. 51 специалист нашего региона в течении 4-х дней изучали опыт голландских коллег, презентовали экономический и туристический потенциал Псковской области. Об этом в прямом эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил глава Пскова Иван Цецерский.

Он отметил радушный прием в Кампене и организацию движения транспорта. «Не смотря на то, что железную дорогу к Кампену отремонтировать не успели, проблем не возникло: на станциях стояли автобусы, которые бесплатно довозили всех желающих до места проведения фестиваля», ‒ рассказал глава Пскова. По словам главы Пскова Ивана Цецерского, псковская Ганза в 2019 году будет не хуже. В первую очередь к Ганзе в Пскове приведут в порядок все дороги и дворовые территории.
 

Светлана Васильева

SocButtons v1.5

Новости

Радио России Радио Маяк
Kinza
Витрум
соавтор
Авто-трэвл
Россия 1
Хлебосол
Россия 24
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2