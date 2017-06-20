Глава Пскова Иван Цецерский высоко оценил организацию Ганзейских дней в Нидерландах

Сегодня псковская делегация возвращается из голландского Кампена, где состоялись 37-е Международные Ганзейские дни. 51 специалист нашего региона в течении 4-х дней изучали опыт голландских коллег, презентовали экономический и туристический потенциал Псковской области. Об этом в прямом эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил глава Пскова Иван Цецерский.
Он отметил радушный прием в Кампене и организацию движения транспорта. «Не смотря на то, что железную дорогу к Кампену отремонтировать не успели, проблем не возникло: на станциях стояли автобусы, которые бесплатно довозили всех желающих до места проведения фестиваля», ‒ рассказал глава Пскова. По словам главы Пскова Ивана Цецерского, псковская Ганза в 2019 году будет не хуже. В первую очередь к Ганзе в Пскове приведут в порядок все дороги и дворовые территории.
Светлана Васильева
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2