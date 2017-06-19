Псковский Перинатальный центр откроется чуть позже намеченного

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.06.2017 22:03

Согласовать проект благоустройства будущего Перинатального центра до конца недели поручил сегодня глава региона. Выездное совещание с подрядчиком и проектировщиками проходило прямо на строительной площадке. Стороны обсудили и скорректировали проектную документацию, необходимую для сдачи объекта.

Губернатор потребовал, чтобы Центр начал работу тридцатого октября. Добавим, изначально все работы должны были завершиться уже летом, но из-за того, что проектировщики несвоевременно подготовили документы, сроки сдачи перенеслись на осень. В итоге к внутренней отделке помещений приступят только сейчас. Новый Перинатальный центр будет рассчитан на сто десять коек. Общий объем вложений в объект составляет больше двух миллиардов рублей.



Татьяна Борисова