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Псковский Перинатальный центр откроется чуть позже намеченного

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 22:03

Согласовать проект благоустройства будущего Перинатального центра до конца недели поручил сегодня глава региона. Выездное совещание с подрядчиком и проектировщиками проходило прямо на строительной площадке. Стороны обсудили и скорректировали проектную документацию, необходимую для сдачи объекта.

 

Губернатор потребовал, чтобы Центр начал работу тридцатого октября. Добавим, изначально все работы должны были завершиться уже летом, но из-за того, что проектировщики несвоевременно подготовили документы, сроки сдачи перенеслись на осень. В итоге к внутренней отделке помещений приступят только сейчас. Новый Перинатальный центр будет рассчитан на сто десять коек. Общий объем вложений в объект составляет больше двух миллиардов рублей.

Татьяна Борисова

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