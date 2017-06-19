Иван Цецерский предложил провести в следующем году веломарафон Любек-Псков

Провести в следующем году веломарафон Любек-Псков предложил глава Пскова Иван Цецерский на встрече с мэрами городов Ганзы в Нидерландах, где завершились Международные Ганзейские дни Нового времени. Псков там представила большая делегация, от ремесленников до артистов. Традиционные сувениры из России расходились на ура. Очень тепло зарубежная публика встречала и псковский ансамбль «Сказ».
Кроме красочных зрелищ, гостей праздника ждала разнообразная кухня. Здесь можно было попробовать еду и напитки практически из каждого уголка Европы.
Виталий Михайлов
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Июнь 2017
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