Иван Цецерский об итогах Ганзейских дней в Нидерландах. Слушайте в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 20 июня с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.06.2017 17:23

В Нидерландах завершились международные Ганзейские дни Нового времени. Псков на фестивале представляла делегация, в составе которой был и глава Пскова. Каковы итоги прошедших Ганзейских дней, и как мы будем готовиться к будущим? Обсудим с главой Пскова Иваном Цецерским в эфире «Стартовой площадки».

Слушайте 20 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47

