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Как уберечь детей от суицида? Комментарий психолога в свете недавней трагедии в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 17:05

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства несовершеннолетней девочки. Накануне вечером её тело обнаружили у одной из многоэтажек. Повреждения характерны для падения с высоты. По предварительным данным, ребёнок упал из квартиры на девятом этаже. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. По предварительным данным, эта семья не попадала в поле зрения социальных служб или правоохранительных органов и считалась благополучной.

Однако это вовсе не означает, что в семье было всё хорошо, - рассказала сегодня на пресс-конференции псковский психолог Румия Калинина. Она призвала всех родителей быть внимательными к детям в подростковом возрасте, поддерживать доверительные отношения с детьми, разговаривать с ними, помогать преодолевать и решать сложности и проблемы.

Иван Павлов

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