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Как прошли Ганзейские дни в Нидерландах, и готов ли Псков принять фестиваль такого уровня? Обсудим в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 20 июня с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 16:34

Как прошли Ганзейские дни в Нидерландах, и готов ли Псков принять фестиваль такого уровня? Обсудим в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 20 июня с 17.05Накануне в Нидерландах завершились 36-е международные Ганзейские дни - ежегодный международный фестиваль городов-участников Ганзейского союза Нового времени.Как прошли эти Ганзейские дни? Готов ли Псков выдержать «ганзейский уровень» европейских городов? И как идёт подготовка нашего города?

Обсудим в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 20 июня с 17.05

Задавайте вопросы по телефону студии 66-27-47, а также пишите комментарии.
 

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