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Изборск ‒ в тройке самых популярных деревень и сел России

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 16:18

Изборск вошел в тройку самых популярных деревень и сел России. Рейтинг составлен по результатам анализа предложений региональных туроператоров. В первой десятке самых популярных мест у туристов - деревни и села в Татарстане, Карелии и Бурятии, а также в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Новгородской и Псковской областях.

Так, в прошлом году Изборск посетили более ста тысяч туристов, это на сорок пять процентов больше, чем годом ранее.

Алина Толкачева

 

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