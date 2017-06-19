Завершились Международные Ганзейские дни. Псковская делегация вернулась из голландского Кампена

Псковичи сегодня вернулись из голландского Кампена, где завершились Международные Ганзейские дни Нового времени. Псков представила большая делегация, от ремесленников до артистов. Кроме развлекательной, была и деловая часть форума.
На время проведения Международных Ганзейских дней в Кампене были усилены меры безопасности. Например, въезд на мост перекрывают 2 многотонных грузовика. А уже за ними основные площадки Ганзы.
Здесь торгуют мастера со всей Европы своей продукцией. И конечно, Псков не стал исключением. Вот наша палатка – здесь всегда многолюдно.
Конечно, привлекало публику и выступление ансамбля «Сказ». По нашему мнению, наша палатка была на празднике самой весёлой и шумной. Не смог пройти мимо псковской палатки и глава города Иван Цецерский.
Перед этим на встрече с мэрами городов Ганзы он предложил провести веломарафон «Любек-Псков» в следующем году, чтобы передать Ганзейскую эстафету Пскову. В целом, глава Пскова уверен, что Международные Ганзейские Дни-2019 в Пскове будут даже ярче, чем в Кампене.
Другие города тоже приятно удивляли. Так делегация из эстонского Вильянди привезла на форум настоящую баню, в которой предлагала попариться всем желающим.
На ура расходились сувениры, каждый гость форума мог попробовать еду и напитки практически из каждого уголка Европы.
В целом Ганзейские дни привели в движение весь маленький Кампен. Многие уходили на праздник на весь день – уходили рано утром, а возвращались только поздно вечером. Все это, конечно же, самым положительным образом сказалось на выручке местных кафе и магазинчиков. Так что даже с этой – самой сложной экономической задачей, Ганза-2017 успешно справилась.
Виталий Михайлов, Иван Лопаев
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Июнь 2017
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