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Завершились Международные Ганзейские дни. Псковская делегация вернулась из голландского Кампена

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 21:16

Псковичи сегодня вернулись из голландского Кампена, где завершились Международные Ганзейские дни Нового времени. Псков представила большая делегация, от ремесленников до артистов. Кроме развлекательной, была и деловая часть форума.

На время проведения Международных Ганзейских дней в Кампене были усилены меры безопасности. Например, въезд на мост перекрывают 2 многотонных грузовика. А уже за ними основные площадки Ганзы.
Здесь торгуют мастера со всей Европы своей продукцией. И конечно, Псков не стал исключением. Вот наша палатка – здесь всегда многолюдно.
Конечно, привлекало публику и выступление ансамбля «Сказ». По нашему мнению, наша палатка была на празднике самой весёлой и шумной. Не смог пройти мимо псковской палатки и глава города Иван Цецерский.
Перед этим на встрече с мэрами городов Ганзы он предложил провести веломарафон «Любек-Псков» в следующем году, чтобы передать Ганзейскую эстафету Пскову. В целом, глава Пскова уверен, что Международные Ганзейские Дни-2019 в Пскове будут даже ярче, чем в Кампене.
Другие города тоже приятно удивляли. Так делегация из эстонского Вильянди привезла на форум настоящую баню, в которой предлагала попариться всем желающим.
На ура расходились сувениры, каждый гость форума мог попробовать еду и напитки практически из каждого уголка Европы.
В целом Ганзейские дни привели в движение весь маленький Кампен. Многие уходили на праздник на весь день – уходили рано утром, а возвращались только поздно вечером. Все это, конечно же, самым положительным образом сказалось на выручке местных кафе и магазинчиков. Так что даже с этой – самой сложной экономической задачей, Ганза-2017 успешно справилась.

Виталий Михайлов, Иван Лопаев

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